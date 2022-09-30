Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'da derbi öncesi son durum!

30 Eylül 2022 Cuma, 10:37

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu.

GHEZZAL DERBİDE ZORA GİRDİ

Fanatik'in haberine göre, sakatlığı sebebiyle bir aydır formasından uzak kalan Rachid Ghezzal'ın, dönüş tarihi uzadı. Cezayirli futbolcunun Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimali de zora girdi.

HENÜZ HAZIR DEĞİL

Sakatlığı sürekli nüksettiği için sahalara geri dönemeyen 30 yaşındaki futbolcunun, antrenmanda yer almasına rağmen forma giyebilecek durumda olmadığı belirtildi.

GHEZZAL'IN PERFORMANSI

Ghezzal, bu sezon 2 lig maçında 2 gol ve bir asistlik performans sergilemişti. Bu arada Sarı-Lacivertliler karşısında yine sağ kanatta Jackson Muleka'nın forma giyeceği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.