Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'da derbi öncesi son durum!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam ederken Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın sakatlık durumu netlik kazanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu.
GHEZZAL DERBİDE ZORA GİRDİ
Fanatik'in haberine göre, sakatlığı sebebiyle bir aydır formasından uzak kalan Rachid Ghezzal'ın, dönüş tarihi uzadı. Cezayirli futbolcunun Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimali de zora girdi.
HENÜZ HAZIR DEĞİL
Sakatlığı sürekli nüksettiği için sahalara geri dönemeyen 30 yaşındaki futbolcunun, antrenmanda yer almasına rağmen forma giyebilecek durumda olmadığı belirtildi.
GHEZZAL'IN PERFORMANSI
Ghezzal, bu sezon 2 lig maçında 2 gol ve bir asistlik performans sergilemişti. Bu arada Sarı-Lacivertliler karşısında yine sağ kanatta Jackson Muleka'nın forma giyeceği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.
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