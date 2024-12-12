Bodo Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bodo Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Bodo Glimt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2024 Perşembe, 11:31
Bodo Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor.

Bodo Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Bodo Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BODO GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Bodo Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BODO GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Filip Glova'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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