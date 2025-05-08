Bodo Glimt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bodo Glimt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında deplasmanda Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
08 Mayıs 2025 Perşembe, 10:39
Bodo Glimt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Bodo Glimt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

Bodo Glimt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BODO GLİMT - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Norveç'in Bodo kasabasında bulunan Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Bodo Glimt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BODO GLİMT - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, İngiltere'de oynanan ilk maçtan 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

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