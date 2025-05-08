Bodo Glimt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında deplasmanda Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak.
BODO GLİMT - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Norveç'in Bodo kasabasında bulunan Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BODO GLİMT - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, İngiltere'de oynanan ilk maçtan 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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