Tottenham, final için büyük avantaj yakaladı!
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Tottenham ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. Tottenham maçı 3-1 kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. İngiliz devi Tottenham, sezonun flaş takımı Bodo/Glimt'i konuk etti.
Tottenham ilk dakikasında gol attığı maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Londra ekibi rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
Tottenham'ın ilk dakikada attığı gol UEFA Avrupa Ligi yarı finallerindeki en erken gol olarak kayıtlara geçti.
Mücadelenin rövanşı 8 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.
Etiketler: #tottenham #bodo glimt #avrupa ligi
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