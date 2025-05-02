Tottenham, final için büyük avantaj yakaladı!

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Tottenham ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. Tottenham maçı 3-1 kazandı.

Tottenham, final için büyük avantaj yakaladı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:05

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. İngiliz devi Tottenham, sezonun flaş takımı Bodo/Glimt'i konuk etti. 

Tottenham ilk dakikasında gol attığı maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Londra ekibi rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. 

Tottenham'ın ilk dakikada attığı gol UEFA Avrupa Ligi yarı finallerindeki en erken gol olarak kayıtlara geçti. 

Mücadelenin rövanşı 8 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.


Etiketler: #tottenham #bodo glimt #avrupa ligi

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