Bologna - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bologna - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2025 Salı, 13:02
Bologna - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bologna - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund deplasmanda Vincenzo Italiano'nun ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.

Bologna - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BOLOGNA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Bologna - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BOLOGNA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk kökenli Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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