Bologna - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund deplasmanda Vincenzo Italiano'nun ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.
BOLOGNA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BOLOGNA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk kökenli Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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