Borussia Dortmund - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında sahasında Mainz ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
30 Mart 2025 Pazar, 13:05
Borussia Dortmund - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Borussia Dortmund - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Bo Henriksen'nin ekibi Mainz ile karşılaşacak.

Borussia Dortmund - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSİA DORTMUND - MAİNZ MAÇI SAAT KAÇTA?

BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18:30'da başlayacak.

Borussia Dortmund - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSİA DORTMUND - MAİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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