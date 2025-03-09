Borussia Dortmund, sahasında kayıp!
Almanya Bundesliga'nın 25. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Augsburg'a 1-0 mağlup oldu.
Almanya Bundesliga'nın 25. hafta maçında Borussia Dortmund, Augsburg'u konuk etti.
BVB Dortmund Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Augsburg 1-0 kazandı.
Augsburg'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Jeffrey Gouweleeuw kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Augsburg, puanını 35 yaptı. Borussia Dortmund'da 35 puana yükseldi.
Augsburg, bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Dortmund, Leipzig deplasmanına gidecek. Augsburg, Wolfsburg'u konuk edecek.
Etiketler: #Borussia Dortmund #Augsburg #Bundesliga
Spor Haberleri
- Hakim Ziyech'ten yeni takımında mutheşem gol
- Bayer Leverkusen'e evinde sürpriz sonuç!
- Borussia Dortmund, sahasında kayıp!
- Salah tarihe geçti: Liverpool sürprize izin vermedi!
- Orkun Kökçü attı, Benfica zirve takibini sürdürdü!
- PSG, Rennes'i 4 golle devirdi!
- Şenol Güneş'ten istifa yanıtı
- Barcelona - Osasuna maçı ertelendi
- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!
- Şenol Güneş'e istifa çağrısı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Konuşma kâğıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim!'
- Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası
- Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi
- İstanbul'un 'en kötü zeminli' ilçelerini sıraladı
- İmamoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken ayrıntı
- Özel'in çağrısı üzerine provokatif sözler
- Moskova Alevilere destek verecek mi?
- 'Aleviler korku içinde, onları koruyacak bir devlet yok'
- Eşini kaybeden Özgü Namal yıllar sonra ilk kez konuştu
- Ece Gürel'in hocası Hale Özen'e gözaltı!