Borussia Dortmund, sahasında kayıp!

Almanya Bundesliga'nın 25. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Augsburg'a 1-0 mağlup oldu.

Borussia Dortmund, sahasında kayıp!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 00:13

Almanya Bundesliga'nın 25. hafta maçında Borussia Dortmund, Augsburg'u konuk etti.

BVB Dortmund Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Augsburg 1-0 kazandı.

Augsburg'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Jeffrey Gouweleeuw kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Augsburg, puanını 35 yaptı. Borussia Dortmund'da 35 puana yükseldi.

Augsburg, bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Dortmund, Leipzig deplasmanına gidecek. Augsburg, Wolfsburg'u konuk edecek.


Etiketler: #Borussia Dortmund #Augsburg #Bundesliga

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