Borussia Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında sahasında Stuttgart ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 17:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
08 Şubat 2025 Cumartesi, 12:41
Borussia Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. 

Borussia Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Sebastian Hoeness'ın ekibi Stuttgart ile karşılaşacak.

Borussia Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSIA DORTMUND - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

Borussia Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSIA DORTMUND - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalında naklen yayımlanacak.

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