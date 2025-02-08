Borussia Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında sahasında Stuttgart ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 17:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Sebastian Hoeness'ın ekibi Stuttgart ile karşılaşacak.
BORUSSIA DORTMUND - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?
BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
BORUSSIA DORTMUND - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalında naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dervişoğlu'nun çıkışı kulisleri hareketlendirdi
- Peker, Devlet Bahçeli için harekete geçti
- Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' itirafı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a flaş yanıt
- Erdoğan isim vererek İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Terör örgütünden Türkiye’ye sunulan koşullar
- 'Yeri garanti olan tek bakan var'
- Karısını dövememekten şikayet etti!
- O kent için kritik uyarı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'İmralı ziyaretleri' yorumu