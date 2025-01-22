Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin kararı: Resmen açıklandı!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:46

Güncelleme: 22.01.2025 - 11:57

Borussia Dortmund, Nuri Şahin'in görevine son verdi.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, teknik direktör Nuri Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bu karar, FC Bologna karşısında alınan 2-1'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından geldi.

İtalya'daki yenilgi üst üste dördüncü yenilgi oldu. Sarı-Siyahlılar bugünkü maçlar öncesinde ligde 13. sıraya, Bundesliga'da ise onuncu sıraya geriledi. Devler Ligi'ne katılma hedefinden yedi puan uzakta ve bu nedenle ciddi bir tehlike altında.

Şahin, altı aylık yardımcı antrenörlük görevinin ardından geçen yaz teknik direktörlük görevine terfi etti. İyi bir başlangıcın ardından, son haftalarda belirgin bir düşüş eğilimi kendini gösterdi.

DORTMUND'DA 5 ADAY VAR

Dortmund şimdi teknik direktör değişikliğiyle buna bir son vermek istiyor.

Dortmund, yeni teknik direktörün kim olduğunu belirlemedi ancak Bild'e göre Erik ten Hag, Urs Fischer, Niko Kovac, Roger Schmidt ve Sandro Wagner isimleriyle görüşmeler yapılacak ve ardından birinde karar kılınacak.