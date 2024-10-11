Bosna Hersek - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Almanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. maçında deplasmanda Bosna Hersek ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Julian Nagelsman yönetimindeki Almanya, deplasmanda Sergej Barbarez'in ekibi Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.
BOSNA HERSEK - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
BOSNA HERSEK - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Francois Letexier'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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