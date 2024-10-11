Bosna Hersek - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bosna Hersek - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. maçında deplasmanda Bosna Hersek ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2024 Cuma, 11:35
Bosna Hersek - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Bosna Hersek - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Julian Nagelsman yönetimindeki Almanya, deplasmanda Sergej Barbarez'in ekibi Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

Bosna Hersek - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOSNA HERSEK - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Bosna Hersek - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOSNA HERSEK - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Francois Letexier'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

Almanya Bosna Hersek UEFA Uluslar A Ligi

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