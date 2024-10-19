Bournemouth - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.
BOURNEMOUTH - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.
BOURNEMOUTH - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillet'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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