Bournemouth - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bournemouth - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2024 Cumartesi, 11:25
Bournemouth - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Bournemouth - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

Bournemouth - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOURNEMOUTH - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.

Bournemouth - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOURNEMOUTH - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillet'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.

Arsenal İngiltere Premier Lig Bournemouth

En Çok Okunan Haberler