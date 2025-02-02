Brentford - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında deplasmanda Brentford ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Thomas Frank'in ekibi Brentford ile karşılaşacak.
BRENTFORD - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
BRENTFORD - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillet'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
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