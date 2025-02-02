Brentford - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında deplasmanda Brentford ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2025 Pazar, 12:22
Brentford - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Brentford - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Thomas Frank'in ekibi Brentford ile karşılaşacak.

Brentford - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BRENTFORD - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

Brentford - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BRENTFORD - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillet'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

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