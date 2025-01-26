Leicester City, Tottenham'ı geriden gelerek devirdi!
Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Tottenham, Leicester City'yi konuk etti.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi, 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.
VARDY'DEN TOTTENHAM'A GÖNDERME
Tottenham'ın golünü, 33. dakikada Richarlison kaydetti. Leicester City'de galibiyeti getiren goller ise 46. dakikada Jamie Vardy ve 50. dakikada Bilal El Khannouss'tan geldi.
Öte yandan Leicester City'nin ilk golünü atan Jamie Vardy, Tottenham taraftarına takımının 1, kendilerinin ise hiç Premier Lig'i kazanamadığını işaret etti.
Etiketler: #Jamie Vardy #Leicester City #tottenham
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