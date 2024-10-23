Brest - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Brest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Eric Roy'un ekibi Brest ile karşı karşıya gelecek.
BREST - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Roudourou Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
BREST - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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