Brest - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Brest - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Brest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2024 Çarşamba, 10:56
Brest - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Brest - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Eric Roy'un ekibi Brest ile karşı karşıya gelecek.

Brest - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BREST - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Roudourou Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

Brest - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BREST - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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