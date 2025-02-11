Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Brest ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
11 Şubat 2025 Salı, 11:11
Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Eric Roy'un ekibi Brest ile karşılaşacak.

Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BREST - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Roudourou Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BREST - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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