Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Brest ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Eric Roy'un ekibi Brest ile karşılaşacak.
BREST - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Roudourou Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
BREST - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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