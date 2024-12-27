Brighton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brighton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında sahasında Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2024 Cuma, 11:25
Brighton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Brighton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton, sahasında Thomas Frank'in ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.

Brighton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BRIGHTON - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Brighton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BRIGHTON - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andrew Madley'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

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