Cagliari - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cagliari - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Juventus, İtalya Serie A'nın 26. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
23 Şubat 2025 Pazar, 11:18
Cagliari - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Cagliari - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Davide Nicola'nın ekibi Cagliari ile karşılaşacak.

Cagliari - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CAGLİARİ - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Sardegna Arena'da oynanacak mücadele saat 22:45'te başlayacak.

Cagliari - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CAGLİARİ - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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