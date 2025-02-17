Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
17 Şubat 2025 Pazartesi, 09:25
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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