Chelsea - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ikinci maçında kendi sahasında Djurgarden ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
08 Mayıs 2025 Perşembe, 10:51
Chelsea - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Chelsea - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Jani Honkavaara'nın ekibi Djurgarden ile karşılaşacak.

Chelsea - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - DJURGARDEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Chelsea - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - DJURGARDEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Chelsea, İsveç'te oynanan ilk maçtan 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

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