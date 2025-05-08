Chelsea - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ikinci maçında kendi sahasında Djurgarden ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Jani Honkavaara'nın ekibi Djurgarden ile karşılaşacak.
CHELSEA - DJURGARDEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
CHELSEA - DJURGARDEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
Chelsea, İsveç'te oynanan ilk maçtan 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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