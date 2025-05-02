Chelsea, Konferans Ligi'nde final kapısını araladı!

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Chelsea, Djurgarden'i 4-1 yendi.

Chelsea, Konferans Ligi'nde final kapısını araladı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:31

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda İngiltere ekibi Chelsea, deplasmanda İsveç temsilcisi Djurgarden'i 13. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Noni Madueke, 59 ve 65. dakikalarda Nicolas Jackson'ın golleriyle 4-1 yendi. Ev sahibi ekibin golü, 68. dakikada Isak Alemayehu'dan geldi.

Müsabakanın rövanşı, 8 Mayıs'ta oynanacak.


Etiketler: #chelsea #Djurgarden #UEFA Konferans Ligi

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