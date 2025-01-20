Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, Premier Lig'in 22. haftasında sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 23:00'te başlayacak.
Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhapton ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Brigde oynanacak mücadele 23:00'te başlayacak.
CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- O anları anlattı, görüntüleri ortaya çıktı!
- Dili ve kulakları kesildi, başına baltayla vuruldu!
- Bir haftadır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!
- Türkiye'ye böyle getirildiler
- 'Turbun büyüğü' İmamoğlu mu?
- 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'
- Ünlü spor spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi!
- İmamoğlu hakkında jet soruşturma!
- Kapansın tarikatlar kurtulsun Müslümanlar