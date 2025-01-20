Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, Premier Lig'in 22. haftasında sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2025 Pazartesi, 13:46
Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de heyecan sürüyor. 

Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhapton ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Brigde oynanacak mücadele 23:00'te başlayacak.

Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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