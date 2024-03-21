CIES açıkladı: İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu!

6 - İsmail Yüksek 15.2 milyon Euro

2020-2021 sezonunun yaz transfer döneminde Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek, sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi. Önceki sezondan bu yana sarı-lacivertli ekibin önemli isimlerinden biri haline gelen milli yıldız Süper Lig'de oynadığı 27 karşılaşmada 4 asistlik performans sergiledi.