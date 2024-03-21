Galatasaray'da Zaha kararı: Değişim yaşanabilir!

Galatasaray'da milli ara sonrası Wilfried Zaha'nın tekrar sol kanatta görev almaya başlayacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 08:15
Galatasaray'da Zaha kararı: Değişim yaşanabilir!
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Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'tan transfer ettiği Wilfried Zaha beklentileri büyük oranda karşılayamadı.

FORMASINA KAVUŞMASI BEKLENİYOR

Son dönemde formasını kaptıran Zaha, Sarı-Kırmızılıların Süper Lig'de oynadığı son 7 maça yedek kulübesinde başladı.

Sabah'ın haberine göre Wilfried Zaha milli ara sonrası yeniden formasına kavuşacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU KULÜBEYE! 

Son haftalardaki formsuzluğuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu ise kulübeye çekilecek.

Kerem Aktürkoğlu ligde çıktığı son 3 maçta skor katkısı verememişti.

Galatasaray milli ara dönüşü Hatayspor'u konuk edecek. 


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