Club Brugge - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.
CLUB BRUGGE - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CLUB BRUGGE - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoît Bastien'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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