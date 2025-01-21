Club Brugge - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Club Brugge - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2025 Salı, 11:58
Club Brugge - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Club Brugge - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Club Brugge - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CLUB BRUGGE - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Club Brugge - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CLUB BRUGGE - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoît Bastien'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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