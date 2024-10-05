Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.
CRYSTAL PALACE - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Selhurst Park'ta oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
CRYSTAL PALACE - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayımlanacak.
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