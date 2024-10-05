Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2024 Cumartesi, 10:56
Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CRYSTAL PALACE - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park'ta oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CRYSTAL PALACE - LİVERPOOL  MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayımlanacak.

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