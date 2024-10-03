Salah rekor kırdı, Liverpool rahat kazandı!

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Liverpool, sahasında Bologna'yı 2-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Salah rekor kırdı, Liverpool rahat kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 00:03

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Liverpool, sahasında Bologna ile karşılaştı. Anfield'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Mac Allister, 75. dakikada ise Muhammed Salah kaydetti.

İngiliz ekibinin Mısırlı yıldızı Salah, maçta bir gol ve bir asistle yıldızlaştı.

Muhammed Salah, 45 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan Afrikalı futbolcusu oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool, Devler Ligi'nde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. Bologna ise 1 puanda kaldı. Bir sonraki maçta Bologna, Aston Villa ile karşılaşacak. Liverpool ise Leipzig'e konuk olacak.


Etiketler: #liverpool #bologna #mohamed salah

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