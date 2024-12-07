Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Crystaş Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2024 Cumartesi, 12:24
Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor. 

Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Oliver Glasner'ın ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park'ta oynanacak mücadele 18:00'de başlayacak.

Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'den naklen yayımlanacak.

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