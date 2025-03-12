Derbide yabancı hakem krizi: Tepki için sahaya çıkmadılar!
Mısır Premier Ligi'nin 17. haftasında oynanması planlanan Zamalek - Al Ahly derbisi, yabancı hakem krizi nedeniyle başlamadan bitti. Al Ahly, karşılaşmaya yabancı hakem atanmaması nedeniyle sahaya çıkmadı ve hükmen mağlup sayıldı.
Al Ahly, Mısır Premier Ligi'nde Zamelek ile oynayacağı Kahire derbisine yabancı hakem atanmaması nedeniyle sahaya çıkmadı.
AL AHLY SAHAYA ÇIKMADI
NTV Spor'un aktardığına göre, karşılaşmadan önce Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhi devreye girerek sorunu çözmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen Al Ahly, Kahire Stadyumu'na gitmeyi reddetti.
Sahaya çıkmayan ve mücadeleyi hükmen 3-0 kaybeden Mısır'ın son şampiyonu Al Ahly, ligden çekilme tehdidinde bulundu.
FEDERASYONUN YAPTIRIMI NE OLACAK?
Al Ahly'nin bu eyleminin ligin geleceği ve bütünlüğü açısından büyük bir tehlikenin habercisi olabileceği belirtildi.
Mısır Futbol Federasyonu'nun Al Ahly'ye nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor.
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