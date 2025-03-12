Derbide yabancı hakem krizi: Tepki için sahaya çıkmadılar!

Derbide yabancı hakem krizi: Tepki için sahaya çıkmadılar!

Mısır Premier Ligi'nin 17. haftasında oynanması planlanan Zamalek - Al Ahly derbisi, yabancı hakem krizi nedeniyle başlamadan bitti. Al Ahly, karşılaşmaya yabancı hakem atanmaması nedeniyle sahaya çıkmadı ve hükmen mağlup sayıldı.

Haber Merkezi
12 Mart 2025 Çarşamba, 13:30
Derbide yabancı hakem krizi: Tepki için sahaya çıkmadılar!

Al Ahly, Mısır Premier Ligi'nde Zamelek ile oynayacağı Kahire derbisine yabancı hakem atanmaması nedeniyle sahaya çıkmadı.

Derbide yabancı hakem krizi: Tepki için sahaya çıkmadılar!

AL AHLY SAHAYA ÇIKMADI

NTV Spor'un aktardığına göre, karşılaşmadan önce Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhi devreye girerek sorunu çözmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen Al Ahly, Kahire Stadyumu'na gitmeyi reddetti.

Derbide yabancı hakem krizi: Tepki için sahaya çıkmadılar!

Sahaya çıkmayan ve mücadeleyi hükmen 3-0 kaybeden Mısır'ın son şampiyonu Al Ahly, ligden çekilme tehdidinde bulundu.

Derbide yabancı hakem krizi: Tepki için sahaya çıkmadılar!

FEDERASYONUN YAPTIRIMI NE OLACAK?

Al Ahly'nin bu eyleminin ligin geleceği ve bütünlüğü açısından büyük bir tehlikenin habercisi olabileceği belirtildi.

Derbide yabancı hakem krizi: Tepki için sahaya çıkmadılar!

Mısır Futbol Federasyonu'nun Al Ahly'ye nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor.

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