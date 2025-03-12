Derbide yabancı hakem krizi: Tepki için sahaya çıkmadılar!

AL AHLY SAHAYA ÇIKMADI

NTV Spor'un aktardığına göre, karşılaşmadan önce Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhi devreye girerek sorunu çözmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen Al Ahly, Kahire Stadyumu'na gitmeyi reddetti.