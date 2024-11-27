Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Nenad Bjelica'nın ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.
DİNAMO ZAGREB - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Maksimir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
DİNAMO ZAGREB - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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