Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2024 Çarşamba, 11:20
Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Nenad Bjelica'nın ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.

Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

DİNAMO ZAGREB - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

DİNAMO ZAGREB - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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