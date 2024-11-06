Nuri Şahin tarihe geçti: Borussia Dortmund'a tek gol yetti!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:44

Güncelleme: 06.11.2024 - 09:44

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Sturm Graz ile karşılaştı. Dortmund Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Donyell Malen kaydetti.

NURİ ŞAHİN TARİHE GEÇTİ

Nuri Şahin, Borussia Dortmund kulüp tarihinde iç sahada ilk 7 resmi maçı kazanan ilk teknik direktör oldu.

SADECE REAL MADRID'E KAYBETTİ

Dortmund, bu sezon Devler Ligi'nde çıktığı 4 maçta sadece Real Madrid'e kaybetti. Sturm Graz ise oynadığı 4 maçı da kazanamadı.

Bu sonuçla Dortmund, puanını 9'a çıkardı. Sturm Graz ise 0 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Dortmund, Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Sturm Graz ise Girona ile oynayacak.