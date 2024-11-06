Nuri Şahin tarihe geçti: Borussia Dortmund'a tek gol yetti!
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Sturm Graz ile karşılaştı. Dortmund Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Donyell Malen kaydetti.
NURİ ŞAHİN TARİHE GEÇTİ
Nuri Şahin, Borussia Dortmund kulüp tarihinde iç sahada ilk 7 resmi maçı kazanan ilk teknik direktör oldu.
SADECE REAL MADRID'E KAYBETTİ
Dortmund, bu sezon Devler Ligi'nde çıktığı 4 maçta sadece Real Madrid'e kaybetti. Sturm Graz ise oynadığı 4 maçı da kazanamadı.
Bu sonuçla Dortmund, puanını 9'a çıkardı. Sturm Graz ise 0 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Dortmund, Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Sturm Graz ise Girona ile oynayacak.
Spor Haberleri
- Bayern Münih'in konuğu Benfica!
- Aston Villa, Club Brugge deplasmanında
- Beşiktaş'ın konuğu Malmö
- Bugün hangi maçlar var?
- Hull City deplasmanda kayıp!
- Monaco 3 puanı son anda kazandı!
- Celtic evinde durdurulamıyor!
- Fransa'da kazanan yok!
- Borussia Dortmund'a tek gol yetti!
- Real Madrid'e kendi evinde Milan şoku!
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
- TÜPRAŞ'ta patlama: 12 kişi yaralandı
- ABD’de başkanlık seçiminde kim önde?
- İsrail Savunma Bakanı görevden alındı!
- 'Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye...'
- Pervin Buldan'dan Burcu Köksal'a cevap!
- AKP’li vekilden açıklama: MHP'li Adan ek süre vermedi!
- Beyoğlu'ndaki cinsel saldırı dehşetinde yeni gelişme
- Türkiye'de bir sağlık skandalı daha!
- Napoli'den Galatasaray'a Osimhen yanıtı!