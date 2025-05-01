Djurgarden - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Djurgarden ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Jani Honkavaara'nın ekibi Djurgarden ile karşılaşacak.
DJURGARDEN - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
İsveç'in başkenti Stokholm'de bulunan 3Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
DJURGARDEN - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçreli hakem Sandro Schärer'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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