Djurgarden - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Djurgarden - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Djurgarden ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
01 Mayıs 2025 Perşembe, 11:34
Djurgarden - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Djurgarden - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Jani Honkavaara'nın ekibi Djurgarden ile karşılaşacak.

Djurgarden - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

DJURGARDEN - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsveç'in başkenti Stokholm'de bulunan 3Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Djurgarden - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

DJURGARDEN - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Sandro Schärer'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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