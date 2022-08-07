Dries Mertens ve Lucas Torreira'ya dev karşılama

Şaşkınlığını gizleyemeyen Torreira yaptığı ilk açıklamada, “Büyüleyici bir atmosfer var. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Büyük bir sevgi var” dedi. Lakabın var mı? Sorusuna yanıt veren Uruguaylı orta saha, “Evet bir çok lakabım var ama Galatasaray taraftarının vermesini isterim” şeklinde konuştu.