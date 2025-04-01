Dunkerque - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Dunkerque - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG, Fransa Kupası Yarı Final mücadelesinde Dunkerque ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:10'da başlayacak.

Haber Merkezi
01 Nisan 2025 Salı, 11:21
Dunkerque - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. 

Dunkerque - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Luis Castro'nun ekibi Dunkerque ile karşılaşacak.

Dunkerque - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

DUNKERQUE - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Decathlon Arena'da oynanacak mücadele saat 22:10'da başlayacak.

Dunkerque - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

DUNKERQUE - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jerome Brisard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

psg Dunkerque Fransa Kupası

En Çok Okunan Haberler