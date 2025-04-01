Dunkerque - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
PSG, Fransa Kupası Yarı Final mücadelesinde Dunkerque ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:10'da başlayacak.
Fransa Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Luis Castro'nun ekibi Dunkerque ile karşılaşacak.
DUNKERQUE - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Decathlon Arena'da oynanacak mücadele saat 22:10'da başlayacak.
DUNKERQUE - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Jerome Brisard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.
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