UEFA Şampiyonlar Ligi'nde müthiş maç: PSG penaltılarla çeyrek finalde!

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Liverpool'u penaltılar sonucu mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde müthiş maç: PSG penaltılarla çeyrek finalde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:26

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçın 90 dakikasında kazanan 1-0'lık skorla PSG oldu.

PSG, karşılaşmanın 12. dakikasında Ousmane Dembele ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadelenin 90 dakikalık bölümü PSG'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk maçtaki 1-0'lık Liverpool üstünlüğü ile uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

PSG TURU GEÇTİ

PSG, penaltılarda Liverpool'a 4-1 üstünlük sağladı. Fransız temsilcisi, toplamda 5-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu.

PSG HATA YAPMADI

PSG, penaltı atışlarında hata yapmadı. Fransız temsilcisinde beyaz noktaya gelen; Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembele ve Desire Doue fileleri buldu.

Liverpool'da ise penaltıda gol atan tek isim Mohamed Salah oldu. İngiliz ekibinde Darwin Nunez ve Curtis Jones, penaltıları değerlendiremedi.

PSG, çeyrek finalde Club Brugge - Aston Villa eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. O eşleşmede Aston Villa, Belçika'daki ilk maçı 3-1 kazanmıştı.


Etiketler: #liverpool #paris saint-germain #uefa şampiyonlar ligi

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