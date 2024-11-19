Dünya Kupası finaline hazırlanıyor: Suudi Arabistan'dan dev stadyum!

Dünya Kupası finaline hazırlanıyor: Suudi Arabistan'dan dev stadyum!

2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak isteyen Suudi Arabistan, organizasyon için dev bir stadyum yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2024 Salı, 17:05
Dünya Kupası finaline hazırlanıyor: Suudi Arabistan'dan dev stadyum!

2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan, dev organizasyonun finali için eşine az rastlanır bir stadyum inşa ediyor.

Dünya Kupası finaline hazırlanıyor: Suudi Arabistan'dan dev stadyum!

2029 YILINDA AÇILACAK

Suudi Arabistan tarafından yapılan duyuruda, stadyumun 2029 yılında açılmasının planlandığı belirtilidi.

Dünya Kupası finaline hazırlanıyor: Suudi Arabistan'dan dev stadyum!

2034 DÜNYA KUPASI FİNALİ İÇİN HAZIRLANIYOR

"King Salman Stadyumu" ismiyle hizmete açılacak olan stadyumun, 2034 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapması bekleniyor.

Dünya Kupası finaline hazırlanıyor: Suudi Arabistan'dan dev stadyum!

YÜKSEK SEYİRCİ KAPASİTELİ OLACAK  

Stadyumun kapasitesinin ise 92 bin kişi olacağı açıklandı.

Suudi Arabistan 2034 FIFA Dünya Kupası Stadyum Kral Salman Stadyumu

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