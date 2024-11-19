Dünya Kupası finaline hazırlanıyor: Suudi Arabistan'dan dev stadyum!
2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak isteyen Suudi Arabistan, organizasyon için dev bir stadyum yapıyor.
2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan, dev organizasyonun finali için eşine az rastlanır bir stadyum inşa ediyor.
2029 YILINDA AÇILACAK
Suudi Arabistan tarafından yapılan duyuruda, stadyumun 2029 yılında açılmasının planlandığı belirtilidi.
2034 DÜNYA KUPASI FİNALİ İÇİN HAZIRLANIYOR
"King Salman Stadyumu" ismiyle hizmete açılacak olan stadyumun, 2034 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapması bekleniyor.
YÜKSEK SEYİRCİ KAPASİTELİ OLACAK
Stadyumun kapasitesinin ise 92 bin kişi olacağı açıklandı.
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