FIFA açıkladı: TFF 1. Lig ekibine transfer yasağı!
FIFA, TFF 1. Lig ekibi Pendikspor'a transfer yasağı getirildiğini duyurdu.
Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen ve bu sezon 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Pendikspor'a kötü haber geldi.
İstanbul ekibi Pendikspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası geldiği öğrenildi.
FIFA AÇIKLADI
FIFA'dan yapılan açıklamada Pendikspor'a 14 Kasım'dan başlamak üzere 3 dönem transfer yasağı getirildiği belirtildi.
Bu sezon çıktığı 12 maçta 17 puan toplayan Pendikspor, 13. sırada yer alıyor.
Etiketler: #Pendikspor #transfer yasağı #transfer #FIFA
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