FIFA açıkladı: TFF 1. Lig ekibine transfer yasağı!

FIFA, TFF 1. Lig ekibi Pendikspor'a transfer yasağı getirildiğini duyurdu.

FIFA açıkladı: TFF 1. Lig ekibine transfer yasağı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 13:05

Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen ve bu sezon 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Pendikspor'a kötü haber geldi.

İstanbul ekibi Pendikspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası geldiği öğrenildi.

FIFA AÇIKLADI

FIFA'dan yapılan açıklamada Pendikspor'a 14 Kasım'dan başlamak üzere 3 dönem transfer yasağı getirildiği belirtildi.

Bu sezon çıktığı 12 maçta 17 puan toplayan Pendikspor, 13. sırada yer alıyor.


Etiketler: #Pendikspor #transfer yasağı #transfer #FIFA

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