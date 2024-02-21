Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West maskesiyle Inter maçına damga vurdu!

cumhuriyet.com.tr
21 Şubat 2024 Çarşamba, 11:42
Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West maskesiyle Inter maçına damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter sahasında Atletico Madrid'i konuk etti.

Inter'in rakibini 1-0 mağlup edip avantajı kaptığı maça dünyaca ünlü rapçi Kanye West damga vurdu.

Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West maskesiyle Inter maçına damga vurdu!

Dev maçı eşi Bianca Censori ile birlikte tribünde takip eden Kanye West'in maskesi gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West maskesiyle Inter maçına damga vurdu!

Inter hayranı olan Kanye West, Ty Dolla Sign ile birlikte hazırladığı son albümü 'Vultures 1'de yer alan  'Carnival' ve 'Stars' adlı parçalarda, Inter taraftar grubu Curva Nord üyesi 200 taraftarın korolarına yer vermişti.

Kanye West inter Şampiyonlar Ligi MASKE

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