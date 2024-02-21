Erling Haaland tarihe geçti: Manchester City'ye tek gol yetti!
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 18. erteleme maçında kendi sahasında Brentford'ı 1-0 mağlup etti.
Premier Lig 18. hafta erteleme maçında Manchester City ile Brentford karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Manchester City. 1-0 kazandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Erling Haaland kaydetti.
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HAALAND'DAN BÜYÜK BAŞARI
Erling Haaland, böylelikle Premier Lig'de karşılaştığı 21 takıma da gol atmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 56 yaparak zirve takibini sürdürdü. Brentford ise 25 puanda kaldı.
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