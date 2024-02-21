Erling Haaland tarihe geçti: Manchester City'ye tek gol yetti!

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 18. erteleme maçında kendi sahasında Brentford'ı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 09:32
Erling Haaland tarihe geçti: Manchester City'ye tek gol yetti!
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Premier Lig 18. hafta erteleme maçında Manchester City ile Brentford karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Manchester City. 1-0 kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Erling Haaland kaydetti. 

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Erling Haaland, böylelikle Premier Lig'de karşılaştığı 21 takıma da gol atmayı başardı. 

Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 56 yaparak zirve takibini sürdürdü. Brentford ise 25 puanda kaldı.


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