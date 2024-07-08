Dünya'nın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi kulüplerini sıraladı. İlk 30'da iki Türk takımı yer aldı.
IFFHS'nin 1 yıllık performansları değerlendirmeye alarak yayınladığı dünyanın en iyi takımlar listesinde 2 Türk takımı ilk 30'a girdi.
İşte ilk 10 sırada yer alan takımlar ve Türk kulüplerinin listedeki yeri:
1- Real Madrid: 371 Puan
Real Madrid, İspanya La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak başarılı bir sezon geçirdi.
2- Manchester City: 369 Puan
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa uzanan Manchester City, sıralamada 2. sırada yer aldı.
3- Bayer Leverkusen: 355 Puan
Tarihinde ilk kez Almanya Bundesliga'da şampiyon olan Bayer Leverkusen, sıralamanın 3. sırasında yer aldı.
4- Atalanta: 316 Puan
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Atalanta, listenin 4. sırasına yükseldi.
5- Borussia Dortmund: 261 Puan
Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı Real Madrid'e kaptıran Borussia Dortmund, listenin 5. sırasında yer aldı.
29- Galatasaray: 205.5 Puan
Süper Lig'de 102 puan toplayarak rekor kıran son şampiyon Galatasaray, listenin 29. sırasında yer alıyor.
30- Fenerbahçe: 203.5 Puan
Süper Lig'de 99 puan toplayarak ikinci olan Fenerbahçe, tarihe geçen sezonun ardından listenin 30. sırasında yer aldı.
82- Beşiktaş: 146.5
Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, listenin 82. sırasında yer aldı.
157- Trabzonspor: 105.5 Puan
Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a mağlup olarak sezonu kupasız tamamlayan Trabzonspor, listenin 157. sırasında yer aldı.
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