Dünya'nın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi kulüplerini sıraladı. İlk 30'da iki Türk takımı yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2024 Pazartesi, 11:21
Dünya'nın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!

IFFHS'nin 1 yıllık performansları değerlendirmeye alarak yayınladığı dünyanın en iyi takımlar listesinde 2 Türk takımı ilk 30'a girdi.

İşte ilk 10 sırada yer alan takımlar ve Türk kulüplerinin listedeki yeri:

Dünya'nın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!

1- Real Madrid: 371 Puan

Real Madrid, İspanya La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak başarılı bir sezon geçirdi.

Dünya'nın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!

2- Manchester City: 369 Puan

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa uzanan Manchester City, sıralamada 2. sırada yer aldı.

Dünya'nın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!

3- Bayer Leverkusen: 355 Puan

Tarihinde ilk kez Almanya Bundesliga'da şampiyon olan Bayer Leverkusen, sıralamanın 3. sırasında yer aldı.

Dünya'nın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!

4- Atalanta: 316 Puan

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Atalanta, listenin 4. sırasına yükseldi.

Dünya'nın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!

5- Borussia Dortmund: 261 Puan

Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı Real Madrid'e kaptıran Borussia Dortmund, listenin 5. sırasında yer aldı.

Dünya'nın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!

29- Galatasaray: 205.5 Puan

Süper Lig'de 102 puan toplayarak rekor kıran son şampiyon Galatasaray, listenin 29. sırasında yer alıyor.

Dünya'nın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!

30- Fenerbahçe: 203.5 Puan

Süper Lig'de 99 puan toplayarak ikinci olan Fenerbahçe, tarihe geçen sezonun ardından listenin 30. sırasında yer aldı.

Dünya'nın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!

82- Beşiktaş: 146.5

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, listenin 82. sırasında yer aldı.

Dünya'nın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!

157- Trabzonspor: 105.5 Puan

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a mağlup olarak sezonu kupasız tamamlayan Trabzonspor, listenin 157. sırasında yer aldı.

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