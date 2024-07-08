İlk görüşme olumlu: Galatasaray'da hedef Dünya Kupası şampiyonu yıldız!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın, Atletico Madrid'de forma giyen Arjantinli yıldız Rodrigo De Paul ile ilgilendiği iddia edildi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech'i açıklayan sarı kırmızılılar rotasını orta saha hattına çevirdi. Önceki sezon Tanguy Ndombele ve Sergio Oliveira'dan beklediği katkıyı alamayan Okan Buruk listesini yönetime sundu.
Sabah'ta yer alan habere göre, birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların liste başına sürpriz bir isim dahil edildi. Transferde büyük ses getirecek isimlerle ilgilenen Galatasaray, Katar'da Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonluğunu kazanan Rodrigo De Paul için harekete geçti.
İLK GÖRÜŞME OLUMLU
Bu operasyonu gizlilik içinde yürüten sarı-kırmızılı kulübün, hem Atletico Madrid'le hem de De Paul'un menajeriyle temasa geçtiği ortaya çıktı. 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yapılan ilk görüşmede olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon 48 maçta görev alan yıldız oyuncu 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.
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