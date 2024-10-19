Edin Dzeko'dan Jose Mourinho itirafı: 'Ayrılmamı istememişti'
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Edin Dzeko, İtalya'da Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu Edin Dzeko, La Gazette della Sport'a verdiği röportajda İtalya'da forma giydiği dönemi değerlendirirken sarı-lacivertki ekibin Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti.
'ÇOK GÜÇLÜ BİR DUYGUYDU'
Serie A'da Roma ve Inter formalarını giyen Dzeko, İtalya'da oynadığı dönemle ilgili, "Inter'e transfer olduktan sonra Roma'nın stadı Olimpico'da oynadığım ilk maçı hatırlıyorum. 3-0 kazandık ve ben gol attım. Her iki takımın taraftarlarının da benim yanımda olduğunu hissediyordum. Olimpico benim evimdi. Daha önce hissetmediğim çok güçlü bir duygu. Roma'da kazanmanın Inter'de hissettiğimden daha zor olacağını kesinlikle hisettim" dedi.
'İNSANLARA KENDİMİ GÖSTERMEK İSTEDİM'
Roma'nın yeni golcüsü Artem Dovbyk'le ilgili soruya Dzeko, "Serie A'nın ne kadar karmaşık olduğunu herkesten daha iyi biliyorum. Geçtiğimiz yıl İspanya'da gol kralıydı. Başlarda biraz zorluk çekti ama benim gibi yaptı, pes etmedi ve şimdi her şey onun adına daha kolay. Ben de başlangıçta eleştirildim. Vazgeçmedim. İtalya'daki ilk yılımdan sonra ayrılabilirdim, en kolay tercih bu olurdu. Ama insanlara kendimi göstermek istedim" yanıtını verdi
'AYRILMAMI İSTEMEMİŞTİ'
Dzeko, Jose Mourinho'yla ilgili şunları söyledi:
"Doğrusunu söylemek gerekirse Roma'ya gitmeden önce onunla Roma'da 1 ay çalıştım. Ayrılmam istememişti ve bunu bana hissetirdi."
'ONUNLA ÇALIŞMAKTAN DOLAYI GURURLUYUM'
Deneyimli golcü ayrıca, "Jose harika bir adam ve inanılmaz bir karizmaya sahip. Rakip olarak bile konuştuğunda onu dinlemek için oradaydım. Söylediklerinin harika bir değeri var. Burada onunla çalışmaktan dolayı çok gururluyum" açıklamasında bulundu.
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