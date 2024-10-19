Edin Dzeko'dan Jose Mourinho itirafı: 'Ayrılmamı istememişti'

'İNSANLARA KENDİMİ GÖSTERMEK İSTEDİM'

Roma'nın yeni golcüsü Artem Dovbyk'le ilgili soruya Dzeko, "Serie A'nın ne kadar karmaşık olduğunu herkesten daha iyi biliyorum. Geçtiğimiz yıl İspanya'da gol kralıydı. Başlarda biraz zorluk çekti ama benim gibi yaptı, pes etmedi ve şimdi her şey onun adına daha kolay. Ben de başlangıçta eleştirildim. Vazgeçmedim. İtalya'daki ilk yılımdan sonra ayrılabilirdim, en kolay tercih bu olurdu. Ama insanlara kendimi göstermek istedim" yanıtını verdi