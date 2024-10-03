Elfsborg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Roma, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'ın rakibi Elfsborg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.
Ivan Juric yönetimindeki Roma, deplasmanda Oscar Hiljemark'ın ekibi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.
ELFSBORG - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Boras Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ELFSBORG - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Estonyalı hakem Kristo Tohver'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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