Elfsborg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Elfsborg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roma, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'ın rakibi Elfsborg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2024 Perşembe, 11:26
Elfsborg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.

Elfsborg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ivan Juric yönetimindeki Roma, deplasmanda Oscar Hiljemark'ın ekibi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.

Elfsborg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ELFSBORG - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Boras Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Elfsborg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ELFSBORG - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estonyalı hakem Kristo Tohver'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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