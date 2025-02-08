Empoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Empoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan, İtalya Serie A'nın 23. haftasında deplasmanda Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
08 Şubat 2025 Cumartesi, 12:34
Empoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 

Empoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, deplasmanda Roberto D'Aversa'nın ekibi Empoli ile karşılaşacak.

Empoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EMPOLİ - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Empoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EMPOLİ - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalında naklen yayımlanacak.

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