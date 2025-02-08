Empoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Milan, İtalya Serie A'nın 23. haftasında deplasmanda Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, deplasmanda Roberto D'Aversa'nın ekibi Empoli ile karşılaşacak.
EMPOLİ - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
EMPOLİ - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalında naklen yayımlanacak.
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