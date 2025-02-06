Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Milan'dan Samuel Chukwueze için transfer açıklaması!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan'ın sportif direktörü Geoffrey Moncada, 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Samuel Chukwueze
Milan'dan ayrılma ihtimali bulunan Samuel Chukwueze'nin yeni adresinin Beşiktaş olabileceği sosyal medyada konuşulurken, İtalyan ekibinden açıklama geldi.
SAMUEL CHUKWUEZE İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI
Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, "Samuel bizimle kalacak" sözleriyle, transfer iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.
Bu sezon Milan formasıyla 19 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Samuel Chukwueze #beşiktaş #milan #transfer
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