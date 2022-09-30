Emre Kılınç: 'Beni en çok isteyen kulüp Ankaragücü'ydü'

"Galatasaray'da çok da kötü giden bir dönemim olmadı"

Sivasspor'dan Galatasaray'a sezonun en önemli transferlerinden biri olarak gelen Emre Kılınç, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği 2 yılı ve ayrılışını şöyle anlattı:

"Aslında Galatasaray'da çok da kötü giden bir dönemim olmadı. Yunus Akgün çok formda geldi, geçen sezon Kerem Aktürkoğlu çok iyi işler yaptı. İkisini de çok severim. Hocamızın beni onların gerisinde görmesi doğal. Galatasaray'da iki senedir orta saha oynadım. İlk sene takımın en fazla forma giyen oyuncularındandım, 41 maç oynadım. Şampiyonluğu da averajla kaçırmıştık. Geçen sene farklı bir proje vardı, yine forma şansı buldum. Bu sene Galatasaray'a büyük transferler geldi, Yunus ve Kerem'in performansı ortada. Okan hocayla iyi bir ilişkimiz var. Ben oynayıp kendimi tekrar kanıtlamak istedim."