Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Balon Alanya'da patladı'
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'un Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
'ŞENOL GÜNEŞ'İN ŞİMDİ ÖNEMLİ BİR GÖREVİ VAR'
Engin Kehale: "Şenol Güneş, değiştirdiği takımından sezon başından beri devam eden durağanlık karşısında tepki alınca, yine yenilenmiş dizilişi ile Alanyaspor karşısına çıkmayı tercih etmişti. Yalnız bu sefer rakibi, yetenek yelpazesi geniş ve organizasyon kapasitesi yüksek bir ekipti. İlk 45 dakika, bu yeni tercihlerin olumlu işaretler verdiğini gördük. Bordo mavililer daha temaslı, tempolu ve beraber bir oyun oynadı. Yusuf Özdemir’in gördüğü kırmızı kartın ardından ise oyun üstünlüğü son yarım saat tekrar Trabzonspor’a geçti. Şenol Güneş’in öğrencileri, bu bölümde değişikliklerle rakip ceza sahası çevresinde baskı kurmayı başarsa da skoru eşitleyemedi. Şenol Güneş’in önünde şimdi önemli bir görev var. Takım olmayı başaran bu 11’e doğru isimler ve bireysel beceriyi kenardan ekleyerek doğru kadroyu bulabilmek. Bordo mavililerin tekrar ayağa kalkmasının yolu, bu doğru iksiri bulmaktan geçiyor." (Hürriyet)
'NEDENSE VAR DEVREYE GİRMEDİ'
İskender Günen: "Hakemin öne çıktığı bir maç. Alanya'nın kazandığı penaltı pozisyonunun irdelenmesi gerekmekte. Ama nedense VAR devreye girmedi! Trabzonspor'un uzatmalarda attığı gol, nasıl faulle değerlendirilir anlamak zor. VAR'ın olduğu bir yerde böylesi sorunlar neden ortaya çıkar? Demek ki takıma göre bir VAR sistemi yaşanmakta. Fakat bir başka gerçek var ki Trabzon açısından düşünülmesi gerekmekte. 70. dakikadan sonra uzatmalarla 30 dakikalık süreçte 10 kişi kalan rakibe karşı pozisyon üretmede hiçbir etkinliğiniz neden yok? Şu an gelinen noktada istikrarlı bir yapıyı ortaya koymak son derece zor. Takım olmak istikrarlı bir yapının kurulmasıyla doğru orantılı. Yıllardır aynı sorun, yüksek ücretli transferler sorgulanmalı. Neden ve niçin?" (Sabah)
'BALON ALANYA'DA PATLADI'
Cemal Ersen: "Adana Demirspor galibiyeti sonrası “alkışlayın ama abartmayın” demiştim. Özellikle Cham ile Banza’nın performansları ilgilendiriyordu beni. Biri golleriyle kariyer rekoru kırmış, diğeri uzun süren sessizliğini bozmuştu. Dün akşam ikisi adına da hayal kırıklığı vardı. Cham ilk bölümde Draguş’un golüne asist yaptı, hepsi o kadar. Devamı gelmedi. Banza eğer bir santrafor ise bu unvanının gözden geçirilmesi gerek. Doksan dakika boyunca iki ciddi pozisyon buldu ikisini de sonuçlandıramadı.Geçen hafta Akyazı’da bir balon şişirilmişti, o balon Alanya’da patladı! Hadi geçmiş olsun..." (Milliyet)
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