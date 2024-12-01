Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Balon Alanya'da patladı'

'NEDENSE VAR DEVREYE GİRMEDİ'

İskender Günen: "Hakemin öne çıktığı bir maç. Alanya'nın kazandığı penaltı pozisyonunun irdelenmesi gerekmekte. Ama nedense VAR devreye girmedi! Trabzonspor'un uzatmalarda attığı gol, nasıl faulle değerlendirilir anlamak zor. VAR'ın olduğu bir yerde böylesi sorunlar neden ortaya çıkar? Demek ki takıma göre bir VAR sistemi yaşanmakta. Fakat bir başka gerçek var ki Trabzon açısından düşünülmesi gerekmekte. 70. dakikadan sonra uzatmalarla 30 dakikalık süreçte 10 kişi kalan rakibe karşı pozisyon üretmede hiçbir etkinliğiniz neden yok? Şu an gelinen noktada istikrarlı bir yapıyı ortaya koymak son derece zor. Takım olmak istikrarlı bir yapının kurulmasıyla doğru orantılı. Yıllardır aynı sorun, yüksek ücretli transferler sorgulanmalı. Neden ve niçin?" (Sabah)