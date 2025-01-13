Eski hakemler Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi: Galatasaray'ın ikinci golü iptal edilmeli miydi?

12' Opoku'nun Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart görmesi. Kart kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Çok subjektif. Hakem kırmızı kart gösterseydi VAR karışamazdı. Bana göre sarı kart doğru. Top havadan oyuncunun sağına gittiği için kontrol etmesi biraz zor. Yerden sağına gitseydi daha net gol pozisyonu olurdu.

Bülent Yıldırım: Bariz gol şansı ve kırmızı kart olmalıydı. Bu tarz pozisyonlarda VAR'a verilen talimat: yüzde 100 gol şansı olmadığı takdirde karışamaz.

Deniz Çoban: Osimhen topu sol ayağıyla sağına alıyor. Rakibini toptan kaçırıyor Osimhen. Mantıken topu soluna doğru atamaz. Opoku düşmeseydi zaten topa sahip olacaktı. Bana göre bariz gol şansından kırmızı kart olmalıydı.