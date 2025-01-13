Eski hakemler Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi: Galatasaray'ın ikinci golü iptal edilmeli miydi?
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Eski hakemler karşılaşmadı tartışmalı kararları değerlendirdi.
Trio ekibi Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Başakşehir - Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.
12' Opoku'nun Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart görmesi. Kart kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Çok subjektif. Hakem kırmızı kart gösterseydi VAR karışamazdı. Bana göre sarı kart doğru. Top havadan oyuncunun sağına gittiği için kontrol etmesi biraz zor. Yerden sağına gitseydi daha net gol pozisyonu olurdu.
Bülent Yıldırım: Bariz gol şansı ve kırmızı kart olmalıydı. Bu tarz pozisyonlarda VAR'a verilen talimat: yüzde 100 gol şansı olmadığı takdirde karışamaz.
Deniz Çoban: Osimhen topu sol ayağıyla sağına alıyor. Rakibini toptan kaçırıyor Osimhen. Mantıken topu soluna doğru atamaz. Opoku düşmeseydi zaten topa sahip olacaktı. Bana göre bariz gol şansından kırmızı kart olmalıydı.
27' Mertens'in ortasında Hamza'nın eline çarpan topta devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Bence net penaltı. Bunu kime sorarsak soralım penaltı der. Buna devam diyen de olabilir. VAR müdahale etmeliydi.
Bülent Yıldırım: Bu geliş normal değil. Karşıdan gelen topa defans oyuncusu böyle mi savunma yapar? Bu top uzaktan geliyor, beklenmedik değil, oyuncu sakarlık yapıyor. Açık, tartışmasız net penaltı. VAR müdahale etmeliydi.
Deniz Çoban: Yüzde 100 el var. Ama nasıl? Top uzak mesafeden geliyor. Savunma oyuncusu için beklenmeyen bir top değil. Vücudunu koordine edebilir. 25 metreden top geliyor. Öncesinde de topu ıskalayan bir oyuncu yok. Hiçbir şey yok. En uzak noktadan kendi pozisyonunu ayarlayabilir. El de destek eli değil. Kafasına ıska geçmiş kolunu genişletiyor. El kol doğal değil. Top gelene kadar elini kaçırabilir. Önlem almıyor. Top eliyle oluşuyor. Tartışmasız penaltı. VAR'ın devreye girmesi gerekirdi.
31' Torreira'nın Kemen'e yaptığı faulde sarı kart kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Faul kararı doğru ama kart gerektirecek bir durum göremiyorum. Bu hareket kontrolsüz değil. Bu sadece bir faul.
Bülent Yıldırım: Kontrolsüzlük görmüyorum. Bundan faul çıkar, sarı kart çıkmaz.
Deniz Çoban: Bu pozisyona kart olmaz.
45' Keny'nin Davinson'a yaptığı harekette kartın rengi doğru mu?
Bahattin Duran: Sarı kart kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Dirsek yok, şiddetli bir mücadele değil. Sarı kart yeterli.
Deniz Çoban: Hareket olduğundan daha sert gözüküyor ama hakem sarı kart verdi. Kart yeterli.
51' Keny'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Penaltı yok. Abdülkerim riskli bir hareket yaptı. Topla oynayamadı. Uzattığı ayağı topla oynayamadı, rakibini düşürdüyse penaltı deriz. Abdülkerim'in ayağıyla, Keny'nin ayağı buluşmadı. Fotoğrafa bakınca ayaklar yapışık ama arada 1 metre mesafe var. Yerde süpürdüğü dizi de temas etmedi. Devam kararı doğru. Keny'e aldatmadan sarı kart düşünülebilir. Penaltı kesinlikle yok.
Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Zor pozisyon.
Deniz Çoban: Keny'nin ayağının yere bastığı yer ile Abdülkerim'in ayağını yere bastığı yer arasında 1 metre fark var. Hiçbir noktada Abdülkerim'in Keny'e teması yok. Keny kendini yere attı. Keny sarı kartla oynuyordu bu dakikada. Penaltı yok. Keny sarı kart görmeliydi.
59' Barış Alper Yılmaz'ın attığı ikinci golün öncesinde ihlal var mı? Devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Havadan eliyle topu önüne indirmemiş Osimhen. Burada olabilecek en doğal konumda el. Kesinlikle elle oynama yok. 3 pozisyon inceledik. El yok, hafif ayağıyla temas var ama ihlal değil. Top çok net doğal konumdaki ele geliyor. Oyunun devam etme kararı doğru. VAR protokolüne göre ihlal yok. Sonuç olarak oyunun devam etmesi doğru.
Bülent Yıldırım: Benim için de karar doğru. İhlal yok.
Deniz Çoban: İlk pozisyonda benim gördüğüm top Osimhen'in karnına geliyor. Bir oyuncunun vücut askiyonu ne olabilir 35-40 santimde? Bu bir beklenmeyen top. Oyun kurallarında Osimhen o top eline çarpıp gol olsaydı gol iptal edilirdi ama pas verdikten sonra iptal şansı yok. Bilerek oynama değil. Oyunun devam etmesi doğru. VAR'lık bir husus yok.
70' Hamza Güreler'in Barış Alper'e yaptığı faulde karar doğru mu? Kart gerekir miydi?
Bahattin Duran: İkinci sarı kart gerekir. Kontrolsüz bir basma. Hamza oyundan ihraç edilmeliydi.
Bülent Yıldırım: Sahada yakalamak zor ama ikinci sarı kart daha doğru olurdu.
Deniz Çoban: Net ikinci sarı kart.
76' Başakşehir'in kullandığı serbest vuruşta Jakobs ve Opoku arasındaki mücadele penaltı çalınmalı mıydı?
Bahattin Duran: Ben topun Opoku'ya değdiğini görüyorum. Opoku'nun sağ omzuna çarpıyor. Ben bunu omuz olarak görüyorum. Buradan penaltı çıkaramadım. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Jakobs'un kolu doğal konumda değil. Opoku'nun sağ omzundan sektiğini görüyorum. Bir kanıt bulabildik mi? Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Topun ele değdiğini görüyorum. Başka pozisyonda sol omzuna sekiyor diye gördüm. Opoku'nun sağ omzuna çarpıyor. Pozisyonun 8 tane açısı var. Seyircilerimiz karar versin. Devam kararı doğru.
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