Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı: 'Tutuk, tıkanık ve keyifsiz bir maç...'
Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçı yorumladı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi.
'TUTUK,TIKANIK VE KEYİFSİZ BİR MAÇ'
Ebru Kılıçoğlu: "Tutuk, tıkanık ve keyifsiz bir maç... Bunda üç etken var. Birincisi olağan şüpheli: Soğuk hava ve yağmurla ağırlaşan saha… İkincisi Başakşehir’in tüm futbol kurgusunu Galatasaray’ı oynatmamak üzerine yapması. Olabilir tabii ama bu agresif savunma anlayışı golü düşünmeye olanak vermiyor. Üçüncüsü Galatasaray’ın rakibinin oyununa ayak uydurması. Bırakın ileride baskıyı, genel olarak baskı kurmayı tamamen tatil ediyorlar. Sara’nın olmayışı da eklenince gol mevzusu bireysel çabalara kalıyor. Bu kadar tutuk bir maçta G.Saray yediği gole rağmen Barış Alper’in iki golüyle gelen üç puana şükrederek evine dönüyor." (Cumhuriyet)
'BAŞAKŞEHİR'İ OTOMATİK PİLOTTA GEÇTİLER'
Uğur Meleke: "Futbolcular birbirleriyle olduğu kadar, zorlu hava koşullarıyla da mücadele ettiler. Özellikle Barış’ın birinci golü öncesi Muhammet’in vuruşunun havada adeta donması ister istemez beni “Olimpiyat Stadı 2003”e götürdü. Ancak Galatasaray 2025’in, Galatasaray 2003’ten çok farklı olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. O sezon Galatasaray manasız bir yeniden yapılanmaya gitmiş, şampiyon hoca Lucescu’yu göndermiş; yeni hoca Terim şampiyon kadroyu yarı yarıya değiştirmişti. Bugünkü Galatasaray’sa aynı teknik adam ve aynı iskelet kadroyla üçüncü sezonunu oynuyor. Bunun ödülünü de özellikle “zor günlerde, çok iyi oynamadığı maçlarda” kazanarak alıyor. Önceki hafta Göztepe’yi adeta otomatik viteste yenmişti sarı kırmızılılar. Dün de Başakşehir’i otomatik pilotta geçtiler. Tabii ki günün kahramanlık kürsüsüne iki gollü Barış Alper çıktı. Özellikle zor koşullarda, iğne deliğinden attığı gollerle dikkat çekiyor bu sezon Barış. Galatasaray eğer bu yılı şampiyon bitirirse birçok kritik maçta imzası olacak Barış’ın gollerinin." (Hürriyet)
'HER MAÇTA GOL YEMESİ MAÇLARINI RUS RULETİNE ÇEVİRİYOR'
Bülent Timurlenk: "Kupadaki ilk sınavın telafisi vardı ve Okan Buruk'un ağır rotasyonla 8 puan farkla önde gittiği ligde hedefinin bu maç olduğu ortadaydı. Futbolda bazen dört gün sonrasını bile öngörebilmek mümkün değil. Sara'nın sakatlığı Buruk'un hesaplarını bozdu. Kaan Ayhan'ı orta sahada, Sallai'yi sağ bekte başlatabilirdi. Geçen sezon 8+3'ün vazgeçilmezi ama bu sezon çelimsiz Kerem Demirbay'a güvendi. O da sahada kaldığı 75 dakika boyunca Buruk'un güvendiği dağlara kar yağdırdı. Barış'ın iki golü de ters ayağı olan solundan geldi. Buruk, kulübesine güvenen bir teknik adam değil. Doğrusu haksız da değil. G.Saray'ın her maçta kalesinde gol görmesi, maçlarını Rus ruletine çeviriyor. Ligin ilk yarısı sona erdiğinde namağlup olan takıma derinlik kazandıracak, Buruk'un da inanacağı oyunculara ihtiyacı var. Üç kulvarda sadece ideal 11'iniz ile yürüyemezsiniz." (Sabah)
'OSIMHEN İLE HANGİ MAÇA ÇIKARSA O MAÇIN FAVORİSİDİR'
Osman Şenher: "Üst üste gelen maçlar, Sara’nın sakatlığı, takım da yorgun ama futbolcuların hırsı öyle ya da böyle kazanmayı sağlıyor. Galatasaray, Osimhen ile hangi maça çıkarsa çıksın o maçın favorisidir. Bunu abartmıyorum. Her mücadelede bunu görüyoruz. Dün de verdiği gol pasıyla bunu gösterdi. Sonuçta sarı-kırmızılıların her maçı heyecanlı, keyifli geçiyor. Evet rakiplere gol pozisyonu da veriyor, ama daha fazlasını atarak galip geliyor. Bu da Okan Buruk’un başarısıdır." (Milliyet)
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