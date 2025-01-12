Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray maçı tepkisi!

Yayınlanma: 12.01.2025 - 23:08

Güncelleme: 12.01.2025 - 23:08

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 50 yaptı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

Maçın ardından Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'a tepki gösterdi.

Tecrübeli futbolcu, "Şu an izlediğiniz tiyatrodan bir kesit. Allah herkesi sizin gibi ‘iyi’lerden korusun. En zor zamanda sahneye çıkıp gereken itina ile yapılır tiyatro sergilenir ve ardından o klasik yalan gelir; ‘iyiler mutlaka kazanır’ ve sonra perde kapanır yeni sahne başlar…" ifadelerini yazdı.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı: