Spor yazarları Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho’nun Süper Lig gerçeğiyle tanışma günüydü'

'RİZESPOR, 2-0'DAN SONRA OYUNU BIRAKTI'

Ömer Üründül: "Sıkıntılı ilk bölümde Fred'in değişik bir tarzla yolda dönerek devam eden şutuyla skor avantajı yakalandı. Bunun moraliyle Fenerbahçe yine çok rahat değildi ama oyunu kontrolü altında tutuyordu. Bu yarıda sadece ikinci gol için Dzeko bir fırsatı kullanamadı. İkinci devreye Fenerbahçe, daha öz güvenli ve büyük takım olduğunu hissettiren bir anlayışla başladı. Sonra Dzeko'nun sıfıra yakın klas golüyle farkı ikiye çıkardı. Ondan sonra Rizespor tamamen oyunu bıraktı ve arka arkaya Fenerbahçe'nin golleri geldi. Fred, hat-trick yaptı. Sonuçta farklı galibiyetle 3 puan kazanılırken Mourinho'ya da moral oldu." (Sabah)