Spor yazarları Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho’nun Süper Lig gerçeğiyle tanışma günüydü'
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Spor yazarları, karşılaşmayı yorumladı.
Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:
'HANİ ADALET GELECEKTİ'
Hilmi Türkay: "Ferdi’nin yerine sol bekte oynayan Oosterwolde, stoperde Çağlar-Djiku ikilisi formundaydı. Hakemin ve VAR’ın F.Bahçe lehine vermediği iki penaltı var! Gerçekten skandal, daha sezonun başındayız! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, hani adalet gelecekti? İkinci yarıya daha dengeli başlayan SarıLacivertliler, kaleci Gökhan’ın da yediği hatalı gollerle farkı açıp 3 puana çok rahat uzandı. Fred’in varsa oyun başka bir seviyeye geliyor, işte bunun en büyük ispatı Ç.Rize maçı... Bir parantez de Maximin’e. Fizik olarak güçlendikçe çok etkili olmaya başladı." (Cumhuriyet)
'MOURINHO'DAN BEKLENEN OYUNU SEYRETTİK'
Gürcan Bilgiç: "Bu sezon ilk kez taraftarın özlediği, Mourinho'dan beklenen oyunu da seyrettik. Önde cesurca bastılar. "Fizik olarak hazır değiliz" diyordu Portekizli. Bir hafta dinlenip geldikleri Rize'de "korakor" oynadıkları gibi, geçiş oyununa da izin vermediler. Fred'in klası, İsmail'in çalışkanlığı, Szymanski'nin temposu. Maçı ayakta tutan, skoru farka taşıyan orta saha gösterisi. Stoperleri beklerken değil, önde basarken de gördük. Örgüler tamamlanıyor. Bundan sonraki haftalarda oyunun hızını konuşacağız." (Sabah)
'MOURINHO, SÜPER LİG GERÇEĞİYLE TANIŞTI'
Uğur Meleke: "Göztepe maçında Mourinho’nun eleştirilmesi gereken yer 2-0’ı koruyamaması değil bence. Esas eleştirilmesi gereken nokta, 2-0’ı canhıraş bir biçimde korumaya çalışması. 60’tan sonra takımının fişini tamamen çekmesi. 30 dakika boyunca geriye yaslanmaları. Türkiye’de bir büyük takım böyle oynamaz. İzmir’de 2-0’ı korumak için küçük takım davranışı göstermez. Gösteremez. Bence dün Mourinho’nun Süper Lig gerçeğiyle tanışma günüydü. Zira 2-0’dan, 3-0’dan sonra vites küçültmeyip aramaya devam etmek, Fenerbahçe’nin 65 yıllık Süper Lig karakteri. Dün de yaptıkları buydu." (Hürriyet)
'RİZESPOR, 2-0'DAN SONRA OYUNU BIRAKTI'
Ömer Üründül: "Sıkıntılı ilk bölümde Fred'in değişik bir tarzla yolda dönerek devam eden şutuyla skor avantajı yakalandı. Bunun moraliyle Fenerbahçe yine çok rahat değildi ama oyunu kontrolü altında tutuyordu. Bu yarıda sadece ikinci gol için Dzeko bir fırsatı kullanamadı. İkinci devreye Fenerbahçe, daha öz güvenli ve büyük takım olduğunu hissettiren bir anlayışla başladı. Sonra Dzeko'nun sıfıra yakın klas golüyle farkı ikiye çıkardı. Ondan sonra Rizespor tamamen oyunu bıraktı ve arka arkaya Fenerbahçe'nin golleri geldi. Fred, hat-trick yaptı. Sonuçta farklı galibiyetle 3 puan kazanılırken Mourinho'ya da moral oldu." (Sabah)
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